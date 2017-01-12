«Челси» получил одобрение Совета на расширение «Стэмфорд Бридж» до 60 000 человек

В «Челси» намерены реконструировать «Стэмфорд Бридж». После реконструкции арена будет вмещать 60 000 человек.

Вчера представители «синих» выступали перед местным Советом, показав проект расширения домашнего стадиона. Согласно плану, «Стэмфорд Бридж» будет вмещать почти на 20 тысяч больше (60 тысяч зрителей), нежели сейчас (41 841). Нынешняя вместительность стадиона делает его седьмым по крупности среди клубов АПЛ (у «МЮ» первое место — 76 тысяч зрителей, «Челси» также уступает «Арсеналу», «Манчестер Сити», «Вест Хэму», «Сандерленду» и «Ливерпулю»).

В «Челси» решили не строить новую арену, а увеличить вместительность родного стадиона, аналогично по размеру к другим топ-клубам страны. Расчетная стоимость проекта — 500 миллионов фунтов.

Эта цифра может возрасти, ведь три сезона лондонцам придется проводить свои игры на другом стадионе. У «синих» есть два варианта: играть в Твикенхэме, предместье Лондона, либо же выступать на «Уэмбли», который занят «Тоттенхэмом» по крайней мере на следующий сезон.

Близость подземных и надземных железнодорожных линий является одной из самых больших проблем для проекта в районе западного Лондона, который предполагает небольшое пространство для маневра.

Фото: официальный сайт «Челси»

Источник: BBC