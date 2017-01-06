«Челси» отдаст Батшуайи в аренду в случае приобретения Льоренте

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Форвард «Суонси» Фернандо Льоренте может продолжить карьеру в «Челси». Если клубу  удастся заполучить Льоренте, нападающий Миши Батшуайи покинет клуб до конца сезона на правах аренды. Батшуайи был приобретен минувшим летом за 33 миллиона фунтов.

Лондонский клуб рассчитывает подписать испанца в качестве подмены для Диего Косты. «Челси» готов или выкупить трансфер Льоренте, или арендовать его, но «Суонси» может отказаться отпускать футболиста, забившего больше четверти голов команды в этом сезоне.

За лондонскую команду игрок провел 11 матчей и забил 1 гол.

Фото: Global Look Press
Источник: The Guardian

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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