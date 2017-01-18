«Челси» оштрафовавал Диего Косту на 185 тысяч фунтов за ссору с Антонио Конте

Нападающий лондонского «Челси» Диего Коста вернулся к тренировкам в общей группе. Однако испанский игрок все равно понес наказание за конфликт с главным тренером клуба Антонио Конте.
Напомним, поводом для ссоры между тренером и футболистом стали необоснованные пропуски тренировок со стороны Косты. 28-летний форвард был отстранен от занятий. Лишь вчера итальянский тренер «синих» позволил Диего снова тренироваться со всей командой. По информации СМИ, футболиста оштрафовали за данный инцидент на 185 тысяч фунтов.
В нынешнем сезоне АПЛ испанец сыграл 19 матчей. В этих играх он забил 14 голов.
Фото: Global Look Press
Источник: The Sun