«Челси» оштрафовавал Диего Косту на 185 тысяч фунтов за ссору с Антонио Конте

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Конте и Коста

Нападающий лондонского «Челси» Диего Коста вернулся к тренировкам в общей группе. Однако испанский игрок все равно понес наказание за конфликт с главным тренером клуба Антонио Конте.

Напомним, поводом для ссоры между тренером и футболистом стали необоснованные пропуски тренировок со стороны Косты. 28-летний форвард был отстранен от занятий. Лишь вчера итальянский тренер «синих» позволил Диего снова тренироваться со всей командой. По информации СМИ, футболиста оштрафовали за данный инцидент на 185 тысяч фунтов.

В нынешнем сезоне АПЛ испанец сыграл 19 матчей. В этих играх он забил 14 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: The Sun

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Дмитрий Темников
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