«Челси» не рассматривает Альваро Морату в качестве усиления команды

Футболист мадридского «Реала» Альваро Мората не перейдет в клуб АПЛ. Одна из лондонских команд отказалась от приобретения испанца.
«Челси» не собирается приобретать 24-летнего форварда. Одной из главных причин для такого решения стала рыночная стоимость Мораты (40 миллионов евро). Руководство «аристократов» решило сэкономить средства ради покупки нападающего «Эвертона» Ромелу Лукаку.
В текущем сезоне Ла Лиги Альваро провел 19 матчей. В этих встречах игрок забил 8 голов.
Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph