«Челси» не рассматривает Альваро Морату в качестве усиления команды

Футболист мадридского «Реала» Альваро Мората не перейдет в клуб АПЛ. Одна из лондонских команд отказалась от приобретения испанца.

«Челси» не собирается приобретать 24-летнего форварда. Одной из главных причин для такого решения стала рыночная стоимость Мораты (40 миллионов евро). Руководство «аристократов» решило сэкономить средства ради покупки нападающего «Эвертона» Ромелу Лукаку.

В текущем сезоне Ла Лиги Альваро провел 19 матчей. В этих встречах игрок забил 8 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph