«Челси» не рассматривает Альваро Морату в качестве усиления команды

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Мората

Футболист мадридского «Реала» Альваро Мората не перейдет в клуб АПЛ. Одна из лондонских команд отказалась от приобретения испанца.

«Челси» не собирается приобретать 24-летнего форварда. Одной из главных причин для такого решения стала рыночная стоимость Мораты (40 миллионов евро). Руководство «аристократов» решило сэкономить средства ради покупки нападающего «Эвертона» Ромелу Лукаку.

В текущем сезоне Ла Лиги Альваро провел 19 матчей. В этих встречах игрок забил 8 голов.

Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Манчестер Юнайтед получил рекордную прибыль по итогам первого квартала

ПСЖ согласен заплатить за Ди Марию 40 миллионов фунтов

Альваро Мората: «Ждал лучшего отношения к себе в Мадриде»

Добавить комментарий

Войти с помощью: 