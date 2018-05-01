«Челси» и «Атлетико» интересуются Фернандо, «Спартак» просит за игрока 25 млн евро

Три английских и два испанских клуба проявляют интерес к полузащитнику «Спартака» Фернандо. Московский клуб готов продать игрока за 25 млн евро.

Успешная игра 26-летнего хавбека в нынешнем сезоне привлекла внимание «Челси», «Тоттенхэма» и «Эвертона».

Руководство красно-белых рассмотрит вариант с продажей игрока примерно за 25 миллионов евро, а сам бразилец готов перебраться в один из сильнейших чемпионатов Европы.

Побороться за Фернандо с английскими клубами готовы «Атлетико» и «Севилья».

В этом сезоне бразилец сыграл в 25 матчах, в которых забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: The Sun