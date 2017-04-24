«Челси» готов заплатить 65 миллионов евро «Интеру» за Ивана Перишича

«Челси» и «МЮ» — не только принципиальные соперники по АПЛ. Два английских гранда летом схлестнуться в борьбе за хорватского хавбека «Интера».

Стали известны финансовые подробности возможной сделки между «Челси» и «Интером» по Ивану Перишичу. Лондонцы давно заинтересованы в услугах 28-летнего футболиста и готовы побороться за него с «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы предложили «нерадзурри» 51 миллион евро. Лондонцы собираются выложить за хавбека более крупную сумму — примерно 65 миллионов. «Интер» будет готов отпустить Перишича, чтобы вписаться в рамки финансового фэйр-плей.

Контракт хорватского футболиста с «Интером» действует до лета 2020 года. В текущем сезоне Иван Перишич провел за «Интер» 31 игру в Серии А, забил 10 мячей и отдал шесть голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Corriere della sera

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»