«Челси» готов продать в «Реал» Эдена Азара, Ивелин Попов перейдет в «Фенербахче», Рональд Куман может возглавить сборную Голландии. Главные новости дня

Автор: Антон Муша 0 Comments

Азар

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 27 марта.

1. «Челси» рассмотрит предложение «Реала» по Эдену Азару

2. Ивелин Попов летом перейдет в «Фенербахче»

3. Ежегодное содержание стадиона «Фишт» обойдется в 450-500 миллионов рублей

4. Рональд Куман может возглавить сборную Голландии

5. «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Неймара 200 млн евро

6. Покровитель Мадрида. Почему Серхио Рамос – лучший футболист «Реала» начала XXI века

7. Даешь молодежь. Какая сборная Германии приедет на Кубок конфедераций

Фото: Global Look Press

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Антон Муша
Антон Муша
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