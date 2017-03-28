«Челси» готов продать в «Реал» Эдена Азара, Ивелин Попов перейдет в «Фенербахче», Рональд Куман может возглавить сборную Голландии. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 27 марта.
1. «Челси» рассмотрит предложение «Реала» по Эдену Азару
2. Ивелин Попов летом перейдет в «Фенербахче»
3. Ежегодное содержание стадиона «Фишт» обойдется в 450-500 миллионов рублей
4. Рональд Куман может возглавить сборную Голландии
5. «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Неймара 200 млн евро
6. Покровитель Мадрида. Почему Серхио Рамос – лучший футболист «Реала» начала XXI века
7. Даешь молодежь. Какая сборная Германии приедет на Кубок конфедераций
Фото: Global Look Press