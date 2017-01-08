«Челси» досрочно вернул из аренды Натана Аке

Защитник «Борнмута» Натан Аке был отозван из аренды. Отметим, что в возвращении защитника был лично заинтересован главный тренер «Челси» Антонио Конте.



«Аке – очень хороший футболист. Он начал играть за «Борнмут» и выходит в каждом матче. Честно, я оцениваю его ситуацию. Он может стать интересным вариантом для нас в это трансферное окно», – заявил главный тренер лондонского клуба Антонио Конте.

Также отметим, что помимо «Борнмута» Аке защищал цвета «Рединга» и «Уотфорда».

В составе «Борнмута» голландец забил 3 мяча в этом сезоне.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Челси»