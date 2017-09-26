Чеченским студентам пригрозили отчислением за отказ ходить на матчи «Ахмата». Руководство клуба это отрицает

Студентов нескольких вузов в столице Чечни обязали ходить на домашние матчи футбольного клуба «Ахмат». Иначе им грозит отчисление.

По источника, посетить матч «Ахмат» — «Рубин», состоявшийся 25 сентября, обязали студентов Чеченского госуниверситета, Грозненского государственного нефтяного технического университета и Чеченского педагогического госуниверситета. Для этого студентов раньше отпустили с занятий.

Как рассказали изданию студенты, на стадионе для каждого учебного заведения выделены трибуны, а места на них привязаны к номерам студенческих билетов, чтобы легко можно было вычислить «отказников».

Генеральный директор футбольного клуба «Ахмат» Ахмед Айдамиров назвал сообщения о том, что студентов заставляют ходить на матчи, «чушью»: «У нас что, люди на футбол не ходят, футбол не любят? Разве из-под палки можно кого-то загнать (на стадион)? Ну, один раз загоните, а дальше что?» — сказал Айдамиров.

Фото: Global Look Press

Источник: «Кавказ. Реалии»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»