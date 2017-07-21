CAS вынес решение о дисквалификации Романа Еременко

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) провел очередное заседание. На нем было вынесено решение по делу о дисквалификации полузащитника ЦСКА Романа Еременко.
CAS поддержал решение УЕФА от 2 марта 2017 года о двухлетней дисквалификации 30-летнего финского хавбека. Кроме того, суд установил срок начала двухлетней дисквалификации Еременко – 6 октября 2016 года.
Напомним, что в ноябре в допинг-пробе игрока, сданной в сентябре после матча Лиги чемпионов с «Байером», были обнаружены следы кокаина.
Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт CAS