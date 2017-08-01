Бывший хавбек «Зенита» может перейти в «Динамо»

Бывший полузащитник «Зенита» Жозе Маурисио уже на этой неделе может стать футболистом московского «Динамо». Об этом сообщил агент Пьер Фернандес, представляющий интересы Маурисио.

На прошлой неделе 28-летний бразилец расторг контракт с сине-бело-голубыми по обоюдному согласию. «Со своим будущем Жозе определится уже на этой неделе, он уже очень хочет играть, поэтому находится в предвкушении перед подписанием контракта. Первоочередный вариант для нас — это «Динамо». Сейчас ведем переговоры с клубом, речь идет о контракте на два или три года», — сказал агент.

В прошлом сезоне Маурисио сыграл 19 матчей за «Зенит» в РФПЛ.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт день за днем

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»