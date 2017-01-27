Бывший владелец команды «Формулы-1» «Лотус» купил 95% акций «Лилля»

Владелец «Лилля» Мишель Сейду продал контрольный пакет акций клуба бизнесмену из Люксембурга Жерару Лопесу. Ранее Лопес был владельцем команды «Формулы-1».

45-летний Лопес, который приобрел 95% акций клуба, является основателем и владельцем Mangrove Capital Partners, одного из трех ведущих европейских венчурных фондов, инвестирующих в компании на ранней стадии развития.

Лопес – бывший владелец команды «Формулы-1» «Лотус». Ранее сообщалось, что он приобретет акции «Марселя».

Генеральным директор «Лилля» стал бывший заместитель спортивного директора «Барселоны» Марк Ингла.

«Лилль» после 21 тура занимает 14-е место в чемпионате Франции, в активе команды 23 очка.

Фото: официальный сайт «Лилля»

Источник: официальный сайт «Лилля»