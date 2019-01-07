Бывший игрок киевского «Динамо» стал бомжом

Украинские туристы повстречали в Малайзии человека без определенного места жительства, который оказался бывшим игроком киевского «Динамо» Борисом Деркачем. Об этом сообщает сообщество Troublemakers & Ultras Action в Facebook.

54-летний Деркач в бытность футболистом выступал за харьковские «Металлист» и «Маяк», киевские СКА, ЦСКА, затем вернулся в «Металлист», после чего перешел в «Динамо». В составе последнего он в 1990 году стал чемпионом СССР.

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В Киеве Деркач пристрастился к игре в казино, где и умудрился проиграть около 20 тысяч долларов. Затем играл в николаевском «Эвис» и болгарском «Левски», после этого перебрался в венгерскую «Ньиредьхазу».

В Венгрии футболист вступил к преступную группировку и во время ограбления ранил двух проституток и сутенера. За это Деркач был осужден на 11 лет, а за попытку побега ему добавили еще четыре года. Отсидев семь лет в Венгрии экс-хавбек был экстрадирован в Украину, где досрочно освободился в 2004 году. Затем занимался агентской деятельностью по поиску молодых талантливых футболистов.

Сейчас Деркач находится в Куала-Лумпур без паспорта, который заложил. По его словам, он хорошо заработал будучи бандитом, но теперь не имеет жилья и ведет образ жизни бомжа.

Фото: из архива Сергея Деркача

Источник: Troublemakers & Ultras Action