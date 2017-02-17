Бывший главный тренер «Милана» и сборной Италии: «Месси перестал превосходить противников, машина уже не функционирует»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Бывший главный тренер «Милана» и сборной Италии Арриго Сакки резко раскритиковал «Барселону» после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ». Играя на выезде, подопечные Луиса Энрике потерпели разгромное поражение со счетом 0:4.

«Уже некоторое время «Барселона» больше не является «Барселоной». В чемпионате Испании она побеждает слабых соперников, а с сильными ей приходится нелегко. Там уже не ценятся командная дисциплина и агрессивная, атакующая игра, нацеленная на победу, которую мы видели. Они давали уроки футбола всему миру. Месси также перестал превосходить противников, поскольку машина уже не функционирует. Без командной игры отдельные футболисты теряют ориентир. Поэтому в ответной игре «Барселоне» понадобится чудо, чтобы выйти в четвертьфинал», — говорит Сакки.

Второй матч между «Барселоной» и «ПСЖ» состоится 8 марта.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport.es

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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