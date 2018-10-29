Бывший директор «Реала» раскритиковал игру Гарета Бэйла

Автор: Михаил Серебряков 0

Бэйл

Бывший директор «Реала» Хорхе Вальдано высказался по поводу игры полузащитника мадридцев Гарета Бэйла. По его мнению, валлиец не стоит тех денег, которые за него заплатил королевский клуб.

«Мы продолжаем оценивать Бэйла по его цене. Его стоимость создала иллюзию, будто он мировая суперзвезда.

Но его игра в последние пять лет не соответствует тем деньгам, которые заплатил «Реал», пусть даже в каждом сезоне ему рукоплещут за гол года», – заявил Вальдано.

Также он критически оценил действия Бэйла в последнем матче с «Барселоной» (1:5).

«Через семь минут Бэйл оставил Альбу одного. Сначала звездные игроки уважительно относятся к установкам, но потом их сущность берет верх. Они считают, что вольны делать что угодно, даже если это противоречит командным интересам», – отметил Вальдано.

«Реал» приобрел Бэйла в 2013 году за 100 миллионов евро.

Фото: Global Look Press
Источник:  Marca

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Гарет Бэйл

Гарет Бэйл: «После ухода Роналду атмосфера в «Реале» стала менее напряженной»

Иско

Иско выбыл из строя на месяц, возвращение планируется к «Эль класико»

Лидеры «Реала» не сыграют с ЦСКА

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 