Букмекеры: подозрительных ставок на матч «Арсенал» — «Урал» не было

Екатеринбургский «Урал» проиграл в Туле местному «Арсеналу» со счетом 0:2, при этом игра вратаря уральского клуба Николая Заболотного показалась подозрительной болельщикам и некоторым специалистам. Представители букмекерских контор сообщили, что подозрительной активности в ставках на этот поединок не было.

«У нас ничего необычного не было», — заявил заместитель генерального директора по трейдингу букмекерской компании «Лига Ставок» Максим Афанасьев.

В БК Vbet также сказали, что подозрительных ставок на данную встречу компания не зафиксировала.

Ранее глава независимой европейской организации Federbet, специализирующейся на выявлении договорных матчей, Франческо Баранка отметил, что ничего странного в матче «Урала» с «Арсеналом» не происходило.

Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что премьер-лига обратится к партнерам по раннему оповещению по поводу прошедшей игры.

«Сейчас конкретно это комментировать не хочу. Скажу одной фразой: по итогам тура мы проведем разбор всех игр, разберем рапорты делегатов и инспекторов, посмотрим на показатели партнеров по раннему оповещению, обсудим с РФС. Мы разбираем все игры и огласим результаты в понедельник- вторник», — сказал он.

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин заметил, что слухи о возможном договорном характере матчей «Урала» не могут рождаться на пустом месте. «Понимаете, не бывает на ровном месте слухов, они не рождаются из ничего. И ФК «Урал» постоянно оправдывается. Я думаю, это уже шлейф тех странных событий, которые, вероятно, имели место», — заявил Созин.

Напомним, 10 марта в Туле Николай Заболотный пропустил два мяча. Специалисты и болельщики уверены, что голкипер должен был справляться с такими ударами. В частности, экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин написал в своем аккаунте в Twitter, что вратарь команды из Екатеринбурга «не особо хочет сегодня ловить».

Фото: Global Look Press

Источник: Рейтинг Букмекеров