Бразилия возглавила рейтинг ФИФА впервые за семь лет

Сборная Бразилии впервые за последние семь лет возглавила рейтинг сборных. Россия опустилась на 61-ю позицию.

Положение на 6 апреля

1 (2*). Бразилия – 1661

2 (1). Аргентина – 1603

3 (3). Германия – 1464

4 (4). Чили – 1403

5 (7). Колумбия – 1348

6 (6). Франция – 1294

7 (5). Бельгия – 1281

8 (8). Португалия – 1259

9 (11). Швейцария – 1212

10 (10). Испания – 1204…

61 (60). РОССИЯ – 561

Brazil No1⃣ in the #FIFARanking for the first time in 7⃣ years 🙌https://t.co/6UTJ9Bncfh pic.twitter.com/66JAq8eSzp

— FIFA.com (@FIFAcom) April 6, 2017