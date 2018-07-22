Братья Березуцкие завершили карьеру, «Зенит» близок к подписанию нового защитника. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 21 июля.
1.Братья Березуцкие официально объявили о завершении карьеры
В составе ЦСКА братья Березуцкие стали шестикратным чемпионами России.
2. «Интер» может приобрести Артуро Видаля и Шиме Врсалько
Спортивный директор клуба Пьеро Аузилио получил одобрение на трансфер от инвесторов.
3. «Зенит» близок к приобретению защитника «Эспаньола»
Марио Эрмосо может покинуть «Эспаньол» в ближайшие дни.
4. Станислав Черчесов не ответил на вопрос о продолжении работы со сборной
Неизвестно, продлит ли тренер контракт со сборной России.
5. Обманутые нигерийские болельщики отправились на родину
165 нигерийцев прилетели в Россию с целью устроиться на работу.
Фото: Global Look Press