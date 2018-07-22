Братья Березуцкие завершили карьеру, «Зенит» близок к подписанию нового защитника. Главные новости дня

Автор: Лидия Дидык 0

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 21 июля.

1.Братья Березуцкие официально объявили о завершении карьеры

В составе ЦСКА братья Березуцкие стали шестикратным чемпионами России.

2. «Интер» может приобрести Артуро Видаля и Шиме Врсалько

Спортивный директор клуба Пьеро Аузилио получил одобрение на трансфер от инвесторов.

3. «Зенит» близок к приобретению защитника «Эспаньола»

Марио Эрмосо может покинуть «Эспаньол» в ближайшие дни.

4. Станислав Черчесов не ответил на вопрос о продолжении работы со сборной

Неизвестно, продлит ли тренер контракт со сборной России.

5. Обманутые нигерийские болельщики отправились на родину

165 нигерийцев прилетели в Россию с целью устроиться на работу.

Фото: Global Look Press

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