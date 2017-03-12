Бранислав Иванович остался в запасе из-за газона в Перми

Сербский защитник Бранислав Иванович не был включен в стартовый состав на матч против «Амкара» из-за поля. Об этом заявил главный тренер «Зенита» Мирча Луческу.
«Если вы заметили, то соперник поменял нескольких игроков. Мы не сделали больших изменений, потому что хорошо играли в последних матчах. У меня не было предпосылок, чтобы менять состав. Также это обусловлено искусственным полем. Иванович не мог играть на этом газоне после девяти лет, проведенных в Англии на ровнейших полях», – отметил Луческу.
До конца матча осталось меньше 20-ти минут, Амкар ведет 1:0.
Иванович вышел на замену на 71-ой минуте вместо Юрия Жиркова.
Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс