Бранислав Иванович близок к переходу в «Зенит», российские клубы поборются за защитника «Интера». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 26 января.

1. «Интер» поборется с «Манчестер Юнайтед» за Антуана Гризманна.

2. Бранислав Иванович может стать футболистом «Зенита», «Челси» разрешил ему вести переговоры с питерским клубом.

3. «Спартак» может включиться в борьбу за Андреа Раноккиа с «Зенитом».

4. Халк летом может вернуться в «Зенит».

5. Финал Кубка России планируется провести в Сочи в начале мая.

6. Патрис Эвра перешел в «Марсель».

7. Стиль а-ля рус. Почему Акинфеев больше подходит сборной, чем Джанаев.

8. Балканский Йо-Йо. Кто стал новым оружием «Севильи».

Фото: Global Look Press