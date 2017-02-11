«Ботафого» ответил отказом на предложение «Локомотива» по приобретению Сассе за 1,5 миллионов евро

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Руководство бразильского «Ботафого» отказало московскому «Локомотиву» в покупке своего футболиста. Об этом сообщают местные СМИ.

Южноамериканцы не хотят продавать нападающего Сассе за предложенную красно-зелеными сумму. Московский клуб планировал приобрести игрока за 1,5 миллиона евро.  Руководители «Ботафого» заявил о том, что они готовы рассмотреть предложение по трансферу, если сумма будет составлять минимум 3,5 миллиона евро.

В этом сезоне 23-летний игрок не попадает в основной состав «фогао». Тренерский штаб команды решил не включать форварда в заявку на Кубок Либертадорес.

Фото: Global Look Press

Источник: GloboEsporte
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