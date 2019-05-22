«Боруссия» Дортмунд подписала Юлиана Брандта

Полузащитник «Байера» Юлиан Брандт перешел в дортмундскую «Боруссию». Ранее 23-летний хавбек подписал контракт до 30 июня 2024 года.

Соглашение Брандта с «Байером» действовало до 2021 года, однако в нем имелся пункт об отступных в размере 25 миллионов евро.

Сегодня дортмундская «Боруссия» также подписала хавбека менхенгладбахской «Боруссии» Торгана Азара.

🤝 Borussia Dortmund verpflichtet Julian Brandt! 🔥 #WirHabenBRANDT — Der 23-jährige Nationalspieler unterschreibt bis 2024 beim BVB! Alle Infos 👉 https://t.co/BcoCIp8Syo pic.twitter.com/QowNKpHooe — Borussia Dortmund (@BVB) 22 мая 2019 г.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт дортмундской «Боруссии»