«Боруссия» Дортмунд подписала Юлиана Брандта

Автор: Евгений Морозов 0

Полузащитник «Байера» Юлиан Брандт перешел в дортмундскую «Боруссию». Ранее 23-летний хавбек подписал контракт до 30 июня 2024 года.

Соглашение Брандта с «Байером» действовало до 2021 года, однако в нем имелся пункт об отступных в размере 25 миллионов евро.

Сегодня дортмундская «Боруссия» также подписала хавбека менхенгладбахской «Боруссии» Торгана Азара.

Фото: Global Look Press
Источник:  официальный сайт дортмундской «Боруссии»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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