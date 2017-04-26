«Боруссия» Д вышла в финал Кубка Германии

Полуфинал Кубка Германии в Мюнхене между «Баварией» и «Боруссией» Д завершился победой гостей. Решающий гол забил в ворота «мюнхенцев» забил Усман Дембеле.

Матч начался и закончился голами «Боруссии» Д. Марко Ройс, недавно вернувшийся после травмы, приложил ногу к двум голам «желто-черных»: забил первым мяч и отдал передачу на Дембеле.

Голы: 0:1 — Ройс (19), 1:1 — Мартинес (28), 2:1 — Хуммельс (41), 2:2 — Обемеянг (69), 2:3 — Дембеле (74).

Везение в матче было на стороне гостей: многочисленные атаки Роберта Левандовски и Арьена Роббена так и не были реализованы, а пенальти за фол на Хаби Алонсо не был назначен в ворота Романа Бюрки. Как итог — 2:3, и «Боруссия» Д побеждает на «Альянц-Арене».

27 мая в Берлине победителям матча предстоит встретиться в финале с франкфуртским «Айнтрахтом», победившим в полуфинале «Боруссию» М.

Источник: Еженедельник «Футбол»

Фото: Официальный сайт «Баварии»