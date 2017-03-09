«Боруссия» Д готова продлить контракт с Марко Ройсом и увеличить ему зарплату

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Ройс

Руководство и тренерский штаб дортмундской «Боруссии» Д намерены сохранить полузащитника Марко Ройса. Клуб планирует продлить контракт с хавбеком.

Ройс получает 8 миллионов евро в год и является самым высокооплачиваемым игроком команды. «Боруссия» хочет продлить соглашение с Ройсом с увеличением зарплаты.

Действующий контракт 27-летнего футболиста сборной Германии с клубом рассчитан до лета 2019 года.

В этом сезоне из-за травм Ройс сыграл лишь в 11 матчах Бундеслиги, забил 2 гола и отдал 4 результативных передачи. Он вернется в строй в начале апреля.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport Bild

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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