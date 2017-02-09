«Борнмут» не собирается выкупать Джека Уилшира

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Уилшир

Будущее Джека Уилшира остается под вопросом. Как сообщается, «Борнмут» не намерен выкупать права на 25-летнего полузащитника.

У Уилшира продолжает действовать контракт с «Арсеналом». Летом «Борнмут» арендовал хавбека, но не готов тратить его средства на его полноценный переход.

Контракт Уилшира с «Арсеналом» завершается в 2018-м году, но лондонцы не готовы гарантировать хавбеку место в основном составе. Вероятно, что англичанину придется сменить клуб.

Ранее сообщалось, что в услугах Уилшира заинтересованы «Манчестер Сити», «Эвертон», «Милан» и «Рома».

В текущем сезоне полузащитник провел 21 матч, в которых сделал 2 результативные передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Telegraph

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Вадим Павлов

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