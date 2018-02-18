Бомбардир Балотелли, трансферная цель «Арсенала». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Марио Балотелли

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 17 февраля.

1. Марио Балотелли – лучший бомбардир «Ниццы» в 21-м веке.

На счету итальянского нападающего 38 голов за французский клуб.

2. Набиль Фекир стал главной летней трансферной целью «Арсенала».

Лондонцы могут предложить за Фекира 51 млн евро.

3. Григорий Родченков: «Российские футболисты были полностью защищены от допинг-контроля»

Родченков сообщил, что когда у российских футболистов обнаруживали какие-то проблемы с допингом, эти результаты не вносились в систему Адамс.

4. «Барселона» не проигрывает в Примере 31 матч подряд.

Рекорд Ла Лиги принадлежит «Реал Сосьедаду» — клуб не проигрывал  39 встречи подряд.

5. Лучшие тексты недели: «Спартак», Талалаев, Шатов, Салах, ЦСКА.

Фото: Global Look Press

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