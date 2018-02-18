Бомбардир Балотелли, трансферная цель «Арсенала». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 17 февраля.
1. Марио Балотелли – лучший бомбардир «Ниццы» в 21-м веке.
На счету итальянского нападающего 38 голов за французский клуб.
2. Набиль Фекир стал главной летней трансферной целью «Арсенала».
Лондонцы могут предложить за Фекира 51 млн евро.
3. Григорий Родченков: «Российские футболисты были полностью защищены от допинг-контроля»
Родченков сообщил, что когда у российских футболистов обнаруживали какие-то проблемы с допингом, эти результаты не вносились в систему Адамс.
4. «Барселона» не проигрывает в Примере 31 матч подряд.
Рекорд Ла Лиги принадлежит «Реал Сосьедаду» — клуб не проигрывал 39 встречи подряд.
5. Лучшие тексты недели: «Спартак», Талалаев, Шатов, Салах, ЦСКА.
Фото: Global Look Press