Болельщики «Зенита» подарили Александру Кокорину оружие

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Кокорин

Сегодня свой 26-ой день рождение празднует форвард «Зенита» Александр Кокорин. В честь этого болельщики из Санкт-Петербурга сделали подарок футболисту.

Болельщики «сине-бело-голубых» подарили Александру Кокорину копию автомата Калашникова.

Выбор подарка объясняется тем, что первые буквы имени и фамилии форварда, а также сокращенное название автомата Калашникова совпадают и представляют собой аббревиатуру АК.

«Зенит» сегодня имеет шанс сократить отставание от «Спартака» до 6 очков. Матч «Зенита» и «Арсенала» начнется в 19:30 по мск.

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс

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Никита Пронин

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