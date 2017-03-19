Болельщики «Зенита» подарили Александру Кокорину оружие

Сегодня свой 26-ой день рождение празднует форвард «Зенита» Александр Кокорин. В честь этого болельщики из Санкт-Петербурга сделали подарок футболисту.

Болельщики «сине-бело-голубых» подарили Александру Кокорину копию автомата Калашникова.

Выбор подарка объясняется тем, что первые буквы имени и фамилии форварда, а также сокращенное название автомата Калашникова совпадают и представляют собой аббревиатуру АК.

«Зенит» сегодня имеет шанс сократить отставание от «Спартака» до 6 очков. Матч «Зенита» и «Арсенала» начнется в 19:30 по мск.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс