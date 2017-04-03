Болельщики «Спартака» откажутся от визуальной поддержки команды в матче с «Оренбургом»

Фанаты «Спартака» выступили с заявлением накануне матча 21-го тура чемпионата России с «Оренбургом». Болельщики решили отказаться от визуальной поддержки в связи с терактами в метро в Санкт-Петербурге.

«В связи с трагическими событиями в петербургском метро, мы отказываемся от всяческой визуальной поддержки на сегодняшнем матче. Просьба отнестись с пониманием и почтить погибших минутой молчания», — говорится в обращении фанатов красно-белых.

Сегодняшние матчи 21-го тура РФПЛ «Спартак» — «Оренбург» и «Ростов» — «Краснодар» начнутся с минуты молчания в память о погибших от взрывов в петербургском метро.

Фото: Global Look Press

Источник: vk.com