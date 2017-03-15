Болельщики «Сельты», которым было выделено 1000 билетов, не приедут в Краснодар

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Болельщики «Сельты», которым была выделена квота в 1000 билетов на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с «Краснодаром», не будут присутствовать на игре, которая состоится в Краснодаре в четверг, 16 марта. Об этом сообщили в пресс-службе «быков».

При этом на матче ожидается аншлаг, а оставшиеся билеты поступят в свободную продажу завтра.

«Все билеты на завтрашний матч проданы. Но на днях выяснилось, что ни один испанский болельщик не приедет на матч. Поэтому завтра 1000 билетов на места, раннее отведенные для гостей, поступят в свободную продажу», — сообщили в пресс-службе клуба.

Фото: Global Look Press
Источник: Чемпионат

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Евгений Морозов
Евгений Морозов

Читайте по теме

Траоре

Если трансфер в «Малагу» сорвется, Траоре вернется в ЦСКА

Допинг-пробы игроков «Ростова» дали отрицательный результат

Российский игрок «Динамо» находится на просмотре в чешском клубе

Добавить комментарий

Войти с помощью: 