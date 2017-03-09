Болельщики «Ростова» организовали акцию по раздаче пледов фанатам «МЮ»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Болельщики Ростова

Болельщики «Ростова» раздают красные пледы у входа на гостевой сектор стадиона «Олимп-2», где пройдет матч 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». Для акции гостеприимства Gentlefan было изготовлено около 500 пледов.

Согласно официальной информации, встречу посетят 238 болельщиков «МЮ». Всего на матче ожидается около 15 тысяч зрителей.

В Ростове-на-Дону в день матча также функционирует круглосуточный англоязычный центр поддержки болельщиков, где можно получить юридическую консультацию в случае возникновения проблем или конфликтной ситуации.

 

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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