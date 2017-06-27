Болельщики ЦСКА попросили у руководства команды покрасить некоторые места на стадионе

Фанаты московского ЦСКА написали письмо руководству клуба. Связано послание с недовольством по поводу непокрашенных элементов на домашней арене «армейцев».

«К сожалению, по неведомым причинам ряд элементов и конструкций внутри чаши стадиона и в подтрибунных помещениях ответственные за строительство арены посчитали возможным оставить без покраски. По информации, которую нам предоставили сотрудники ЦСКА, покраска этих элементов не входит и не входила в проектно-сметную документацию. Мы считаем данную ситуацию недопустимой и призываем совместными усилиями найти пути её решения.

Мы обращаемся к руководству ЦСКА (ни в коем случае не в ультимативной форме) с тем, чтобы они рассмотрели вопрос об удовлетворении нашей просьбы, а если данный процесс невозможен из-за проблем финансового характера, мы предлагаем составить смету, предоставить реквизиты и запустить краудфандинговую акцию для реализации этого проекта. Голого бетона на арене быть не должно», — сказано в обращении.

Напомним, «ВЭБ-Арена» была введена в эксплуатацию прошлой осенью. Первый официальный матч на новом стадионе ЦСКА провел с «Тереком» (сейчас — «Ахмат»).

Фото: группа «Покрасим арену ЦСКА!» ВКонтакте

Источник: группа «Покрасим арену ЦСКА!» ВКонтакте