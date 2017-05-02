Болельщики «Анжи» и «Краснодара» устроили массовое столкновение перед матчем

Болельщики «Краснодара» и «Анжи» подрались перед матчем 26-го тура. Полиция задержала нарушителей.

Драку пресекли оперативно прибывшие сотрудники полиции. Нескольких зачинщиков с обеих сторон удалось задержать, остальные скрылись.

«За совершение административных правонарушений в полицию доставлен ряд граждан», – прокомментировали информацию в пресс-службе регионального главка полиции.

Матч завершился со счетом 0:0. «Анжи» занимает 12-е место. «Краснодар» идет на четвертой позиции, опережая «Ростов» на три очка.

Фото: Global Look Press

Источник: «Югополис»