Болельщик «Спартака» и фанат ЦСКА проведут бой на турнире по ММА

На турнире по смешанным единоборствам М-1 Challenge 74 впервые состоится «московское дерби». Будет проведен рофессиональный поединок между бойцами, представляющими фанатские группировки футбольных клубов ЦСКА и «Спартак».

«Красно-синий» Дмитрий Тебекин сразится с «красно-белым» Артуром Тюльпаровым. В боях по правилам ММА на счету «армейца» четыре победы при двух поражениях. Он — победитель кубка Санкт-Петербурга и вице-чемпион города по смешанным боевым единоборствам. Фанат «Спартака» Артур Тюльпаров также становился вице-чемпионом северной столицы по ММА. Единственный свой профессиональный бой он завершил победой.

«Сегодня очень часто выясняются отношения на улице. Если ты хочешь драться, иди в зал и дерись на ринге», — отмечается в проморолике соревнований.

Турнир пройдет 18 февраля в Санкт-Петербурге.

Фото: Global Look Press

Источник: Риа-Новости