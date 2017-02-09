Биллу Гейтсу в 2010 году предлагали купить «Ливерпуль»

Американский миллиардер, один из создателей компании Microsoft Билл Гейтс мог стать владельцем «Ливерпуля». В 2010 году американские владельцы «Ливерпуля» Том Хикс и Джордж Джиллетт через банк Barclays Capital подыскивали покупателей для команды.

Во время судебного разбирательства между компанией Mill Financial, Джиллеттом и Королевским банком Шотландии выяснилось, что одним из возможных покупателей значился Гейтс.

Посредники контактировали с Гейтсом, однако он не проявил интереса к данному проекту и не ответил на запрос.

Другим потенциальным владельцем «Ливерпуля» был владелец клуба НФЛ «Нью-Ингленд» Роберт Крафт, который интересовался этой возможностью и в 2005, и в 2010 годах.

В итоге клуб приобрела американская компания Fenway Sports Group.

Состояние Билла Гейтса на сегодняшний день составляет 84,5 миллиарда долларов, а Роберта Крафта – 5,4 миллиарда.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports