«Бесценная Лига» провела женскую хоккейную тренировку для журналистов и блогеров

Известная телеведущая и амбассадор MasterCard Лера Кудрявцева провела «бесценную тренировку» для девушек. Хоккейный праздник проходил в рамках «Бесценной лиги» КХЛ.

Уже второй год «Бесценная Лига» продолжает дарить болельщикам бесценные эмоции, став для многих по-настоящему семейной традицией. За почти два сезона «Бесценная Лига» собрала более 200 000 участников, среди которых огромное количество болельщиц, которые не менее активно претендуют на главную награду — Бесценный Трофей и право выйти на лед с хоккеистом любимого клуба. Вместе с КХЛ мы хотим решить амбициозную задачу – поделиться с еще большим количеством потенциальных болельщиков и болельщиц нашей любовью к этой замечательной игре!

Я, конечно, восхищаюсь девушками, которые играют в хоккей. Сегодня мы провели нашу «Бесценную Тренировку» для наших любимых болельщиц и представителей СМИ. Девушки должны тоже знать и понимать, как это — играть в хоккей, с чего все начинается, что такое буллиты, как наматывать ленту на клюшку, что такое «сухая тренировка» и какой бешеный темп в игре. Это было здорово, весело и интересно! Присоединяйтесь к нам! Ведь сходить на хоккейный матч всей семьей иногда гораздо интереснее, чем в кино. Лера Кудрявцева, лидер «Бесценной Лиги»

Впервые в истории традиции Mastercard и КХЛ провели «Бесценную тренировку» — уникальное мероприятие для представительниц СМИ, журналистов и блогеров, где каждая девушка смогла почувствовать себя настоящим хоккейным игроком и разделить эмоции от состязаний на ледовой арене со своей командой. Участниц ждала как базовая тренировка «на разогрев», так и тренировка на льду. Событие прошло 21 марта на главной арене «Ледового Дворца ВТБ» в Москве. Титулованные спортсменки и фитнес-модели, fashion и beauty-блогеры, популярные спортивные журналисты и Бесценные болельщицы — в уникальной спортивной тренировке под руководством известных хоккейных игроков приняли участие самые активные любительницы хоккея. Перевоплощение в настоящих хоккеисток началось с раздевалки.

Продолжение тренерской карьеры 😀☝🏻 A post shared by Masha Bass (@mashabass) on Mar 21, 2018 at 8:49am PDT

Обаятельные девушки поделились на две команды. В качестве тренеров выступили действующие хоккеисты подольского «Витязя» — форвард Максим Афиногенов в дуэте с ведущей «КХЛ ТВ» Марией Басс и защитник Сергей Гимаев, которому помогал комментатор Денис Казанский.

Девушки разделились на две команды, отличить их можно было по хоккейным свитерам: одни были в бело-красных, другие – в красно-белых.

Перед тем, как выйти на лед, хоккеисткам предстояло размяться и провести «сухую тренировку». Максим Афиногенов признался, что ранее уже тренировал девочек, поэтому для него не составило труда организовать круг и начать упражнения. Команде Гимаева для этого потребовалось больше времени. Если Максим сделал упор на силовых упражнениях, то Сергей призывал своих девчонок разогреть мышцы и немного потянуться. Девушки повертели клюшками, словно швабрами, пробежались на месте, после чего подошли к Денису Казанскому, именно он отвечал за тактику, и выслушали несколько мотивационных наставлений. Если в команде Гимаева после разминки похлопали друг другу, то Афиногенов призвал девушек дать шума и постучать громко клюшками о поверхность, что была накрыта в ВТБ Ледовом Дворце.

В роли женского тренера выступал впервые, и все прошло замечательно. Многие девчонки впервые сегодня связаны с хоккеем, некоторые даже не катались на коньках, поэтому первые эмоции — они самые запоминающиеся. А обмотка клюшки для каждого спортсмена-хоккеиста — это особенный ритуал, вкладываешь душу и готовишься к игре. Спасибо «Бесценной Лиге» Mastercard и КХЛ за настоящий праздник хоккея сегодня! Сергей Гимаев, защитник ХК «Витязь»

Площадка была поделена на две половины: ледовую и со специальным покрытием, чтобы люди без коньков могли свободно передвигаться. Там же было два тренажера по бокам для отработки бросков и ведения шайбы. Одной из них воспользовалась команда Сергея Гимаева. Каждая девушка провела по два броска, а тренерский штаб показал, как правильно держать клюшку, исходя из хвата. Затем этим же упражнением воспользовалась и команда Максима Афиногенова, а противоположная двинулась ко второму тренажеру и отработала владение клюшкой.Оставалось пять минут и девушки Афиногенова растравилась кругом, оставили шайбу и начали перепасовку. Кто терял шайбу, делал несколько отжиманий.

Я выступаю в роли тренера уже второй раз, до этого тренировал девчонок, которые занимаются хоккеем, базируются у нас в Подольске — с ними мы вышли, покатались, поиграли, посмеялись, а здесь надо было девочкам показать, как правильно кататься, научить их чему-то, например, как правильно обмотать клюшку, надеть коньки, шлем. Максим Афиногенов, нападающий ХК «Витязь»

Неожиданно на площадку вышли два маскота в виде красной и желтой шайбы, а девушки переобулись в коньки. Первый челлендж представлял из себя эстафету. Девушки должны были проехаться на коньках вдоль ворот и вернуться, передавая клюшку. Не все спортсменки умело катались на льду, но надежная поддержка тренеров им помогала не упасть. Победила команда Сергея Гимаева.

Во втором испытании девушкам предстояло доставить шайбу к воротам, а тем, что половчее даже пробить. Это испытание со временем переросло в полноценное шоу буллитов, где со счетом 4-3 точнее оказались представительницы команды Сергея Гимаева. Защитник сам и забил решающий штрафной бросок.

Завершал «бесценную тренировку» конкурс бросков на месте. В отличие от предыдущего опыта команд, на этот раз попасть предстояло по уменьшенной версии ворот, что максимально осложняло задание. Лучше соперников себя проявила команда Максима Афиногенова, а победила – дружба. Счастливые девушки закончили праздник совместным фото.

Источник: Еженедельник «Футбол»

Фото: MasterCard

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