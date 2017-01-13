«Бавария» хочет выкупить контракт Кингсли Комана у «Ювентуса»

«Бавария» намерена приобрести Кингсли Комана у «Ювентуса». Представители команд провели встречу, на которой представители «мюнхенцев» заявили, что клуб выкупит контракт 20-летнего француза.

На данный момент форвард «старой синьоры» выступает за «Баварию» на правах аренды. В скором времени француз станет полноценным игроком мюнхенского клуба.

Стоит отметить, что «Бавария» уже заплатила за аренду футболиста 7 миллионов евро и теперь добавит к ним еще 21 миллион, чтобы его приобрести.

За полтора сезона в Бундеслиги Кингсли Коман провел 29 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и шестью голевыми передачами

Фото: Global Look Press

Источник: La Gazzetta dello Sport