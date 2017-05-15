«Бавария» согласовала контракт с Леоном Горетцкой

Полузащитник «Шальке» Леон Горетцка по окончании сезона может покинуть клуб. Немец может перейти в «Баварию».

Сообщается, что мюнхенцы согласовали личный контракт с 22-летним немцем, который через год может стать свободным агентом.

«Бавария» готова заплатить за Горетцку свыше 20 миллионов евро, но «Шальке» намерен продлить с ним соглашение с опцией выкупа и уже сделали ему выгодное предложение.

В 29 матчах текущего чемпионата Германии хавбек забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

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