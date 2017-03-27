«Бавария» просит «Барселоны» 90 млн евро за Тьяго Алькантару

Мюнхенская «Бавария» назвала сумму, за которую готова расстаться с Тьяго Алькантарой. Об этом немецкий гранд сообщил представителям «Барселоны».

Мюнхенская «Бавария» заявила, что не расстанется с полузащитником команды Тьяго Алькантарой менее, чем за 90 млн евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» желает вернуть в свои ряды своего воспитанника. Однако после этого спортивный директор каталонского клуба Роберт Фернандес отметил, что такую трансферную сделку практически невозможно осуществить.

Действующий контракт Алькантары с «Баварией» действует до лета 2019 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es