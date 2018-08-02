«Бавария» презентовала Леона Горецку

«Бавария» сегодня провела официальную презентацию полузащитника Леона Горецки. В мюнхенскую команду 23-летний хавбек перешел этим летом из «Шальке» на правах свободного агента.

О трансфере Горецки в мюнхенский клуб было объявлено еще в январе. Руководство «Баварии» подписало контракт с немецким полузащитником на 4 года. Действие договора с Горецки вступил в силу с 1 июля.

«Я очень надеюсь добиться успеха вместе с этой командой. На протяжении недели мы усердно работали вместе с Петером Херманном и теперь я рад познакомиться со всеми остальными.

Универсальность – одна из моих сильных сторон. Мне нужно поговорить с тренером, чтобы определиться, где он меня видит.

Я хочу играть на разных позициях. Больше всего предпочитаю играть «восьмерку», считаю, это своей сильнейшей позицией», – сказал Горетцка на пресс-конференции.

Ранее Леон Горецка выступал за «Шальке», в составе которого немец провел 116 игр и отметился 14 забитыми голами.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Баварии»