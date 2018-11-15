«Бавария» отказалась от Хамеса Родригеса

Автор: Михаил Серебряков 0

Хамес Родригес

Мюнхенская «Бавария» не намерена выкупать контракт полузащитника команды Хамеса Родригеса, арендованного у мадридского «Реала». Напомним, немцы арендовали футболиста у испанского клуба в июле 2017 года.

Сообщается, что немецкий клуб не готов платить за колумбийца 42 миллиона евро в качестве выкупа, указанного в договоре аренды. Хавбек потерял место в стартовом составе мюнхенцев с приходом на пост главного тренера Нико Ковача. К тому же игрок получил травму крестообразных связок, из-за которой выбыл до января 2019 года.

Ранее сообщалось, что сам игрок не уверен в своем желании остаться в «Баварии» после окончания арендного соглашения.

В нынешнем сезоне 27-летний Родригес провел за чемпионов Германии 8 матчей и забил 3 гола.

Фото: Global Look Press
Источник: Kicker

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