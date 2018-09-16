«Бавария» накажет Рибери за то, что тот покинул стадион до окончания матча

Автор: Владислав Маслов 0

Рибери

Таким образом Франк выразил недовольство решением тренера. Руководство баварцев в гневе.

Руководство «Баварии» намерено оштрафовать полузащитника мюнхенской команды Франка Рибери за дерзкий поступок во время матча немецкой Бундеслиги.

По информации издания, 35-летний французский футболист самовольно покинул скамейку запасных за семь минут до конца встречи третьего тура чемпионата Германии с «Байером» (3:1). Игрок отправился в подтрибунное помещение, а после покинул территорию стадиона на такси.

Отмечается, что таким образом Рибери отреагировал на решение главного тренера команды Нико Ковача не выпускать его на поле. К тому моменту хорватский специалист израсходовал три положенные по регламенту замены и не выпустил француза. За данную выходку клуб намерен применить санкции в отношении Рибери.

Фото: Global Look Press
Источник: France Football

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