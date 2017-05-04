«Бавария» может отправить Ренату Саншеша в аренду

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Ренату Саншеш

Руководство «Баварии» рассматривает возможность аренды для полузащитника Ренату Саншеша. Клуб хочет, чтобы португалец получал больше игрового времени и возможностей развития.

Хавбек перешел в мюнхенский клуб в июле 2016 года. «Бенфика» заработала на трансфере 35 миллионов евро. После победного для сборной Португалии чемпионата Европы 2016 года цена хавбека увеличилась в три раза – с 10-ти миллионов до 30-ти.

В октябре 2016 года Саншеш получил награду Golden Boy.

В нынешнем сезоне 19-летний Саншеш принял участие в 24-х играх команды Карло Анчелотти, не отметившись результативными действиями.

Фото: Global Look Press
Источник: Kicker

Поделиться:

Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Карл-Хайнц Румменигге: «Нам отказали в просьбе перенести старт чемпионата»

Механика сердца. Как «Вольфсбургу» решить проблему Де Брюйне

Лига чемпионов. ЦСКА-"Байер". 1:1. 22.11.2016, Москва, Арена ЦСКА

Лига чемпионов. ЦСКА — «Байер» — 1:1

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 