«Барселону» могут исключить из Кубка Испании, «Боруссия» Д и «Лион» следят за форвардом «Спартака», Муса Дембеле уехал в Китай. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 17 января.
1. В Гане застрелили журналиста, который расследовал взятки в футбольной ассоциации страны
Международная федерация журналистов сообщает, что в 2017 году на территории всей Африки было убито восемь журналистов.
2. Дортмундская «Боруссия» и «Лион» следят за 18-летним форвардом «Спартака»
Нападающий «Спартака» и юношеской сборной России Данила Прошляков интересен зарубежным клубам.
3. «Барселону» могут исключить из розыгрыша Кубка Испании
В первом гостевом матче 1/8 финала Кубка Испании с «Леванте» за каталонцев сыграл футболист, который был дисквалифицирован.
4. Муса Дембеле покинул «Тоттенхэм»
Игрок перебрался в Китай.
5. В Венгрии задержан хакер из «Football Leaks»
Задержание хакера состоялось в Будапеште, где он проживает.
Фото: Global Look Press