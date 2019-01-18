«Барселону» могут исключить из Кубка Испании, «Боруссия» Д и «Лион» следят за форвардом «Спартака», Муса Дембеле уехал в Китай. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 17 января.

1. В Гане застрелили журналиста, который расследовал взятки в футбольной ассоциации страны

Международная федерация журналистов сообщает, что в 2017 году на территории всей Африки было убито восемь журналистов.

2. Дортмундская «Боруссия» и «Лион» следят за 18-летним форвардом «Спартака»

Нападающий «Спартака» и юношеской сборной России Данила Прошляков интересен зарубежным клубам.

3. «Барселону» могут исключить из розыгрыша Кубка Испании

В первом гостевом матче 1/8 финала Кубка Испании с «Леванте» за каталонцев сыграл футболист, который был дисквалифицирован.

4. Муса Дембеле покинул «Тоттенхэм»

Игрок перебрался в Китай.

5. В Венгрии задержан хакер из «Football Leaks»

Задержание хакера состоялось в Будапеште, где он проживает.

Фото: Global Look Press

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею