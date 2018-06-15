«Барселона» рассматривает Александра Головина как альтернативу Френки де Йонгу

Полузащитник ЦСКА Александр Головин попал в сферу интересов очередного топ-клуба. Вслед за «Ювентусом» и «Миланом» на 22-летнего игрока сборной России обратила внимание «Барселона».

Каталонцы видят в Головине трансферную цель, альтернативную хавбеку Френки де Йонгу, за которого «Аякс» требует свыше 50 миллионов евро. «Барса» готова предложить за 21-летнего голландца менее 40 млн.

Ранее сообщалось, что Головин уже согласовал условия личного контракта с «Ювентусом».

В этом сезоне российский полузащитник сыграл в 27 матчах, забил 4 гола и отдал 5 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca