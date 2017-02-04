«Барселона» продлит контракт с Иваном Ракитичем до 2022 года

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Ракитич

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич близок к продлению контракта с каталонским клубом. По предварительным данным, хорват продлит трудовой договор с «Барселоной» до 2022 года.

Агент 28-летнего хавбека Артуро Каналес провел встречу с представителями сине-гранатовых, на которой договорился о новом соглашении для своего клиента.

Напомним, что ранее сообщалось о возможной смене клуба хорватским игроком.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании забил два гола и сделал одну результативную передачу в 15 матчах.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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