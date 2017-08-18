«Барселона» приобрела защитника «Палмейраса»

Автор: Антон Муша 0

«Сине-гранатовые» испытывают серьезные проблемы в обороне, из-за чего вынуждены принимать срочные меры. Сегодня стало известно, что  к «Барселоне» присоединится защитник Йерри Мина.

Каталонский клуб воспользовался правом выкупа 22-летнего колумбийца у «Палмейраса» за 9 млн евро. По факту Мина пополнит ряды «Барселоны» лишь в январе 2018-го, а до этого продолжит выступление за бразильский клуб. Вполне вероятно, что зимой «Барселона» отдаст игрока в аренду до конца сезона.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport.es

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Антон Муша

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