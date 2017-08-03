«Барселона» получила от Неймара 222 миллиона евро за расторжение контракта

Бразильский футболист Неймар расторг соглашение с «Барселоной». Об этом сообщили в пресс-службе каталонцев.

Представители форварда направили на счет руководства сине-гранатовых 222 миллиона евро. Теперь 25-летний футболист не связан контрактными обязательствами с «Барселоной» и может перейти в «ПСЖ».

Данную процедуру игрок выполнил, чтобы французский клуб избежал наказания за несоблюдение финансового фэйр-плэй. Испанская команда направит все данные о проделанной операции в УЕФА.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Барселоной»