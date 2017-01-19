«Барселона» подписала контракт с 21-летним бразильским защитником

«Барселона» заключила 5-летний контракт с Марлоном. Защитник ранее выступал за каталонский клуб на правах аренды.

Испанская «Барселона» выкупила все права на бразильского защитника Марлона, который ранее принадлежал клубу «Флуминенсе».

Сумма трансфера составила 6 миллионов евро — 4 миллиона было перечислено ранее, и 2 млн будет переведено на счет бразильского клуба в ближайшее время.

В нынешнем сезоне 21-летний Марлон выступал за «Барселону-Б» в Сегунде Б, где провел в сине-гранатовой футболке 9 матчей.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es