«Барселона» планирует подписать новый контракт с Лионелем Месси, европейские топ-клубы интересуются Джованни Ло Чельсо. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 9 марта.

1. Премьер-лига. 19-й тур. ЦСКА обыграл «Рубин» в Москве, «Крылья Советов» одержали разгромную победу над «Енисеем»

2. Руководство «Барселоны» планирует подписать новый контракт с Лионелем Месси

Действующее соглашение 31-летнего аргентинца рассчитано до лета 2021 года, отступные – 700 миллионов евро.

3. Отец Неймара пытался устроить потасовку с Эриком Кантона

В концовке ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед» на трибунах стадиона «Парк де Пренс» в вип-ложе едва не вспыхнула драка.

4. Ряд европейских топ-клубов интересуются Джованни Ло Чельсо

Аргентинец на данный момент выступает на правах аренды за испанский «Бетис».

5. 10 марта. 22:30. Видеотрансляция матча «Вальядолид» — «Реал»

Эту и другие трансляции матчей чемпионатов Испании и Италии смотрите на сайте Еженедельника «Футбол».

Фото: Global Look Press

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