«Барселона» планирует подписать новый контракт с Лионелем Месси, европейские топ-клубы интересуются Джованни Ло Чельсо. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 9 марта.
1. Премьер-лига. 19-й тур. ЦСКА обыграл «Рубин» в Москве, «Крылья Советов» одержали разгромную победу над «Енисеем»
2. Руководство «Барселоны» планирует подписать новый контракт с Лионелем Месси
Действующее соглашение 31-летнего аргентинца рассчитано до лета 2021 года, отступные – 700 миллионов евро.
3. Отец Неймара пытался устроить потасовку с Эриком Кантона
В концовке ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед» на трибунах стадиона «Парк де Пренс» в вип-ложе едва не вспыхнула драка.
4. Ряд европейских топ-клубов интересуются Джованни Ло Чельсо
Аргентинец на данный момент выступает на правах аренды за испанский «Бетис».
5. 10 марта. 22:30. Видеотрансляция матча «Вальядолид» — «Реал»
Эту и другие трансляции матчей чемпионатов Испании и Италии смотрите на сайте Еженедельника «Футбол».
Фото: Global Look Press