«Барселона» не собирается покидать чемпионат Испании

Автор: Евгений Морозов 0

Барселона

Руководство «Барселоны» на планирует выступать в другой лиге после референдума о независимости Каталонии от Испании. «Барселона» является членом Федерации футбола Каталонии, которая не намерена выходить из-под юрисдикции Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Таким образом, «Барселона» продолжит выступать в примере и в Кубке Испании, даже если Каталония официально объявит о своей независимости.

Испанская лига также не рассматривает варианта исключения «Барселоны» из чемпионата страны.

Напомним, 1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости, законность которого подвергают сомнению в Мадриде. Более 90% проголосовавших поддерживают идею отделения Каталонии от Испании.

Фото: Global Look Press
Источник: Mundo Deportivo

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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